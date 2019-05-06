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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 6-5-2019 وتراجع طفيف للعملة السعودية

الإثنين، 06 مايو 2019 12:39 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 6-5-2019 وتراجع طفيف للعملة السعودية الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين الموافق 6-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث تراجع سعر العملة السعودية قرشا واحدا مقابل العملة المصرية على مستوى مختلف البنوك.

 

 

ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الريال السعودى 4.55 جنيه للشراء، و4.58 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى البنك التجارى الدولى، 4.54 جنيه للشراء، و 4.58 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الريال، كالتالى...

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.53 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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