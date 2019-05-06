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سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2019 والعملة تتراجع أمام الجنيه أول أيام رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 11:51 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2019 والعملة تتراجع أمام الجنيه أول أيام رمضان الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر الدولار، اليوم الاثنين الموافق أول أيام رمضان، 6-5-2019، على مستوى كافة البنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك القاهرة 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين، كالتالى...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.10 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.10  جنيه للشراء

17.20  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.10  جنيه للشراء

17.20  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.13  جنيه للشراء

17.23  جنيه للبيع

 

 

 


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