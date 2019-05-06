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الإثنين، 06 مايو 2019 03:27 م
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"زينة وفانوس ميدالية"هدية للطلاب بمدارس الوادى الجديد بمناسبة رمضان..صور

الإثنين، 06 مايو 2019 03:08 م
"زينة وفانوس ميدالية"هدية للطلاب بمدارس الوادى الجديد بمناسبة رمضان..صور جانب من الاحتفال
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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إستقبلت طالبات إحدى المدارس الفنية بمحافظة الوادى الجديد، شهر رمضان الكريم، بتزيين المدرسة بالأوراق الملونة والفوانيس والرسومات، والقصاصات الورقية ذات الأشكال المختلفة؛ ابتهاجًا بقدوم الشهر المبارك.
 
وحرصت طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، على إستقبال الشهر الكريم مع إدارة المدرسة، وبطريقتهم الخاصة فى جو أسرى، يؤكد عن الإرتباط بالمدرسة وإدارتها.
 
كما إستقبلت مدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل الإعدادية بالخارجة طلابها بأول أيام الشهر المعظم، بتوزيع ميداليات على شكل فانوس رمضان، لـ 121 طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، وسط جو من البهجة والسرور، والإحتفال بالشهر الكريم، ووجه طلاب المدرسة خالص التهانى لإدارة المدرسة على مشاركتهم الدائمة بجميع المناسبات داخل المدرسة .
 
وأثنى الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على تقديم مدارس المحافظة لأفكار إبداعية متميزة شأنها إدخال البهجة والسرور على الطلاب، مؤكدا أن هذا العمل يبعث برسالة تحمل روح الفرح والمحبة والإخاء بين الجميع من جيل جديد محب لوطنه ولمدرسته.
 
وفى سياق آخر، أعلن التداوى عن بدء القطاع فى تنفيذ فعاليات عمل دورات تدريبية مكثفة على دفعات أسبوعًا لكل دورة تدريبية، وذلك لرفع مهارة استخدام الحاسب الالى وتكنولوجيا المعلومات، ومحو الأمية الكمبيوترية لعاملين قطاع التعليم بالمحافظة، وقطاع الشباب والرياضة ضمن بروتوكول التعاون المشترك  .
 
وأكد التداوى، على أنه سيتم التدريب النظرى والعملى بمعامل مركز التطوير التكنولوجى والحاسب الآلى بالمديرية، وكذا الإدارات التعليمية، ومعامل التطوير بالمدارس، فى فترة شهرين متتابعين بين من أول مايو حتى نهاية يونيو 2019 م، وسيتم منح شهادات تقدير للمتميزين بهذه الدورات التدريبية.
 
جانب من الاحتفال (1)
جانب من الاحتفال (1)

جانب من الاحتفال (2)
جانب من الاحتفال (2)

جانب من الاحتفال (3)
جانب من الاحتفال (3)

جانب من الاحتفال (4)
جانب من الاحتفال (4)

جانب من الاحتفال (5)
جانب من الاحتفال (5)

جانب من الاحتفال (6)
جانب من الاحتفال (6)
 
 

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