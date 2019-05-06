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زوج يقتل زوجته ويصيب شقيقها بسبب مصروف البيت بطوخ

الإثنين، 06 مايو 2019 05:57 م
زوج يقتل زوجته ويصيب شقيقها بسبب مصروف البيت بطوخ اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبيه-نيفين طه
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شهدت قرية بلتان بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها وإصيب شقيق الزوج بإصابات بالغة خلال تدخله للدفاع عنها فى مشاجرة مع زوجها المتهم بسبب الخلافات الزوجية ورفضه توفير مصروفات المنزل لها ولابنائه وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوجود مشاجرة وقتيلة ومصاب بقرية بلتان دائرة المركز، أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

ودلت التحريات أن الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل وتشاجر مع زوجته التى طالبته بتوفير نفقات المنزل وابنائه وخاصة مع حلول شهر رمضان فرفض الزوج، وحدثت بينهما مشاجره فاستل الزوج سكينا ووجه لها عدة طعنات، ولفظت أنفاسها فى الحال وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه بعدة طعنات نافذة فأصابه بإصابات بالغة نقل على إثرها المستشفى فى حالة خطيرة.


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