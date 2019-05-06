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زراعة أسوان: توريد ١٦ ألفا و٢٣٧ طنا من محصول القمح لتخزينها بصوامع المحافظة

الإثنين، 06 مايو 2019 12:02 ص
زراعة أسوان: توريد ١٦ ألفا و٢٣٧ طنا من محصول القمح لتخزينها بصوامع المحافظة قمح
أسوان ندى سليم
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أكد المهندس حازم عبد المنعم مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان، أنه تم توريد ١٦ ألفا و٢٣٧ طنا و٤٩٦ كيلوجراما من محصول القمح بمحافظة أسوان لهذا العام وذلك من إجمالي المساحة المزروعة والتي تصل إلى ١١ الفا و٣٠٠ فدان، موضحا أن تم توريد الكميات لتخزينها بالصوامع  بنطاق المحافظة.

 وأوضح مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، في تصريح لليوم السابع، أن التوريد بدأ من منتصف إبريل الماضي ويستمر حتى نهاية مايو الجاري، حيث يتم توريد  75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألفا و 340 فدانا وبمتوسط 18 أردبا للفدان، مؤكدا أن محافظة أسوان تعد من أولى المحافظات التي تبدأ في توريد المحصول قبل أي محافظة أخرى.

 


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