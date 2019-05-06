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رفع حظر التجوال فى سريلانكا عقب السيطرة على أعمال عنف طائفية

الإثنين، 06 مايو 2019 09:25 ص
رفع حظر التجوال فى سريلانكا عقب السيطرة على أعمال عنف طائفية شرطة سريلانكا
كولومبو(أ ش أ)
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أعلنت سلطات سريلانكا اليوم الاثنين، رفع حظر التجوال الذى فرض ببلدة "نجومبو" شمالى العاصمة "كولومبو" فى أعقاب اشتباكات طائفية اندلعت بالبلدة بعد أسبوعين من التفجيرات الإرهابية التى شهدتها البلاد، وأسفرت عن مقتل 257 شخصا.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا قوله إنه تمت السيطرة على الوضع، وتم اعتقال شخصين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وأوضحت الشرطة أن الاشتباكات الطائفية الأخيرة أسفرت عن تدمير دراجتين بخاريتين، وسيارة أجرة، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات التى أدت إلى وقوع الاشتباكات التى تعد أول أعمال عنف طائفية منذ هجمات عيد الفصح التى استهدفت 3 كنائس، 3 فنادق، ومواقع أخرى بالبلاد.

يذكر أنه تم اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية تفجيرات يوم أحد القيامة التى وقعت 21 أبريل الماضى وأودت بحياة 257 شخصا من بينهم 42 من الأجانب، وإصابة نحو 500 آخرين.

 


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