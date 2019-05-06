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ربة منزل تقيم دعوى خلع لقيام شقيق زوجها بضرب ابنها وإصابته بجروح غائرة

الإثنين، 06 مايو 2019 06:30 ص
ربة منزل تقيم دعوى خلع لقيام شقيق زوجها بضرب ابنها وإصابته بجروح غائرة محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت "رباب .ع.أ " دعوى تطليق للخلع أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، وقالت: طوال سنوات زواجى الـ8  كنت أتعرض للضرب على يد أهل زوجى برفقة طفلى، وزوجى يرفض التدخل والدفاع عني، ولم أتصور أن صبرى الطويل سيكون نتيجته تهديد  طفلى بفقدان عينه بعد أن تهور شقيق زوجي البخيل وأصابه فى عينه بواسطة قطعة حديديه بسبب إنفاقه مبلغ مالى.

وأوضحت رباب: "كان زوجى يترك والدته تحاسبنى على النفس الذى أخذه وتمنعنى من  رؤية أهلى وزيارتهم وتتحكم فى نوع الطعام الذى نأكله وكميته، واعتادت إنفاق أموال زوجى على شقيقاته".

وأكدت الزوجة بأنها منذ زواجها وهى تستدين من أهلها بسبب رفض زوجها الإنفاق على علاج طفليه إذا مرضا، وإجبارها على العيش فى ضيق الحياة والحرمان مع طفليها .

وتابعت الزوجة: "كان يترك 20 جنيها يوميا ويطالبنى بالإنفاق على احتياجات المنزل،رغم تقاضيه أرباحا فى أيام كثيرة تزيد عن 50 ألف جنيه".

واستطردت رباب:"انتهت حياتى معه بعد أن حاول شقيقه أن ينهى  مستقبل نجلى وأصابه بجروح غائرة، وكاد أن يصيبه بعاهة مستديمة بعد تعديه عليه بواسطه قطعة حديدية فضلا عن تعديه عليا بالضرب".


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