رئيس وزراء اليمن يستنكر الصمت الأممى حيال استخدام الحوثى للورقة الإنسانية

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استنكر رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، الصمت الأممى والدولى تجاه استمرار ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى تعميق المأساة الإنسانية التى تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمنى، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.

وأشار معين عبدالملك - خلال لقائه اليوم فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نائب المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى أمير عبدالله - إلى أن منع ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران لفريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين، واستهداف المطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثية يؤكد أن هذه الميليشيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة.

وطالب رئيس الوزراء اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، رفع عدد المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في اليمن من 600 ألف طالب إلى ٣ ملايين طالب نظرًا لأهميته وحيويته في مواجهة عدة مشاكل مثل تحفيز بقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرار الفتيات في الالتحاق بالمدارس.

من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أن البرنامج سيستمر في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب الدائرة في اليمن