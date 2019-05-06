رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال تجديد صالات الامتحانات لاستيعاب 8 آلاف طالب

أسيوط ـ محمود عجمي

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بحجم الإنجاز الضخم الذى تم إنجازه فى خطة تطوير صالات الامتحانات، ورفع كفاءتها بشكل كامل فى وقت أقل من شهرين، موجهاً بتكثيف العمل على مدار اليوم وخلال أيام الأجازات، وذلك من أجل الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الصالات قبل بداية امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى 2018 /2019.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط، داخل صالات الامتحانات المواجهة لكلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة، ومصمم المخطط المعمارى للصالات، والمهندسة أسماء صالح مدير عام الصيانة المركزية، ووائل فتحى مدير صالات الامتحانات .

وقال رئيس جامعة أسيوط، أن أعمال التطوير تهدف إلى تهيئة المكان وتوفير بيئة أفضل للطلاب، تسهل عليهم أداء الامتحان على نحو منظم ويسير، مع إعادة تقسيم المسطح الكلى للصالات إلى نحو 14 قاعة دراسية متفاوتة المساحة لاستغلالها فى المحاضرات خلال العام الجامعى، وهو ما يأتى فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب، وتطبيق أفضل معايير جودة الخدمة التعليمية المقدمة .

وأعلن الدكتور طارق الجمال، أن خطة تطوير صالات الامتحانات بالجامعة تجرى على مرحلتين، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، بما تم من تطوير إحلال وتجديد لأرضية الصالات وإضاءتها، وكذلك شراء 50 جهاز أفقى تكييف 6 حصان، من المقرر أن يتم تركيبهم فى الصالات بعد الانتهاء من تجديدها، وكذلك تركيب أجهزة صوتية وضوئية وأدوات عرض تعليمية تساعد فى حال استخدامها كقاعات، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة تساعد على تأمين اللجان، مع تخصيص أماكن تستخدم كعيادات طبية ملحقة باللجان، مضيفاً أنه من المقرر أن تبدأ في يونيو القادم المرحلة الثانية من تطوير صالات الامتحانات، وذلك لتجهيز أكبر صالات امتحانات إلكترونية فى الجامعة، وتجهيزها بأحدث أجهزة حاسب الآلي، والإنترنت فائق السرعة، واللازم لإجراء امتحانات إلكترونية لأعداد كبيرة من الطلاب .

ووجه رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته التفقدية، بضرورة تجديد قطع الأثاث الموجودة بالصالات، والتى تتضمن المقاعد والمناضد المستخدمة فى امتحانات الطلاب، ورفع جودتها مع دعمها بأثاث جديد فى حال الحاجة إلى ذلك، حيث من المقرر أن تتسع الصالات لأكثر من 8 آلاف طالب، كما وجه بضرورة تنسيق وتجميل المنطقة المحيطة بالصالات، ومتابعة أعمال النظافة بها، وذلك بما يليق بالمظهر الحضارى والجمالى للجامعة .

و على صعيد اخر، أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب، على قيام المستشفى الجامعى الرئيسى بتوفير الخدمة الصحية الكاملة للطالب "م.ع.ف"، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب قسم الجغرافيا، و الذى أصيب أثر سقوطه بين الرصيف و القطار بمحطة أسيوط، جاء ذلك، خلال توجه نائب رئيس الجامعة لزيارة الطالب في وحدة الإصابات، و ذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

وكشف الدكتور شحاتة غريب، عن حرص رئيس الجامعة، بتوليه شخصيا الكشف الطبى و فحص حالة الطالب، فور وصوله للمستشفى الجامعى، والذى تبين إصابته بكسر فى عضمة العضد بالساعد حيث تابع رئيس الجامعة، إجراء تثبيت داخلى للكسور، و تركيب الشرائح اللازمة للذراع.

كما أشار الدكتور شحاتة غريب، إلى انه من المقرر أن تتولى الجامعة تسديد نفقة علاج الطالب من خلال صندوق الخدمات الطلابية .

و أوضح الدكتور سعد زكى مدير مستشفى الجامعى الرئيسى، أن الطالب محجوز حالياَ فى العناية المركزة بوحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى الرئيسى لمتابعة حالته الصحية، و مواصلة إجراء الإشاعات و التحاليل اللازمة لتأكد من سلامته و تعافيه .