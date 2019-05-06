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رئيس الوزراء يلتقى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة سنجور لبحث التعاون

الإثنين، 06 مايو 2019 05:32 م
رئيس الوزراء يلتقى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة سنجور لبحث التعاون مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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مدبولى يوجه باتخاذ الإجراءات لتوفير مقر لجامعة سنجور..وأتوبيسات لنقل الطلاب لأفرع الجامعات بالمدن الجديدة

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى،  الدكتور هانى هلال، رئيس جامعة سنجور.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الجامعة فى مصر منذ افتتاحها عام 1990، حيث بلغ عدد خريجى الجامعة منذ إنشائها 2592 خريجاً، منهم 1844 من مقر الجامعة بالأسكندرية، و 748 من فروع جامعة سنجور بالدول الأفريقية.

وتهدف الجامعة إلى دعم التنمية فى أفريقيا، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية من القطاعين العام والخاص، الذين يحصلون من الجامعة على درجة الماجستير فى التنمية معتمد من الاتحاد الأوروبى، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

https://youtu.be/CiX_C2_Iayc

وخلال اللقاء عرض الدكتور هانى هلال، مطلب توفير مقر دائم للجامعة بديلاً للأدوار الخمسة التى تشغلها حالياً فى برج القطن بالأسكندرية، حيث توجد موافقة مبدئية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع، بما يسمح ببناء المبنيين التعليمي والسكنى للطلاب فى مكان واحد، وطلب هلال تدخل رئيس الوزراء لتسريع الموافقة على التخصيص حتى يتسنى بدء الإنشاءات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولى ،  أشاد بالدور الذى تقوم به جامعة سنجور  فى دعم التنمية وبناء القدرات فى أفريقيا. كما أجرى رئيس الوزراء أثناء الاجتماع اتصالاً بمحافظ الأسكندرية، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع إدارة جامعة سنجور بشأن الأرض اللازمة لمقر الجامعة.

من جانب آخر، عرض وزير التعليم العالى طلب تخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب إلى أفرع الجامعات بالمدن الجديدة، مثل فرع جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، والجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب الجديدة، وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأتوبيسات، من أجل تخفيف الأعباء على أبنائنا الطلاب، ومساعدتهم على تحصيل العلم.


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