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رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار فى عرض الصوت والضوء بمعبد فيلة

الإثنين، 06 مايو 2019 01:06 ص
رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار فى عرض الصوت والضوء بمعبد فيلة رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
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حرص رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، برفقة الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على مشاهدة عرض الصوت والضوء بمعابد فيلة، على هامش زيارتهم أمس لعدد من المناطق بمحافظة أسوان، أبرزها زيارة مجمع بنبان للطاقة الشمسية.


وتفقد كل من رئيس مجموعة البنك الدولى، وزيرتا التضامن والاستثمار معابد فيلة واستمعوا لشرح سريع حول مقتنيات المعبد وأهميته التاريخية، كما أقيم حفل عشاء جماعى بمحيط المعبد والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على شرف حضور رئيس مجموعة البنك الدولى والوفد المرافق له.

رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار (1)
 
رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار (2)
 
رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار (3)
 
رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار (4)
 
رئيس البنك الدولى ووزيرتا التضامن والاستثمار (5)
 

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