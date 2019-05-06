رئيس البنك الدولى ووزيرة الاستثمار يلتقيان 30سيدة حصلن على قروض متناهية الصغر

كتب - عبد الحليم سالم

اصطحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل من، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى جولة بعدد من المشروعات متناهية فى محافظة أسوان، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

والتقت الوزيرة ورئيس البنك بنحو30 سيدة من الحاصلات على قروض متناهية الصغر لعرض وتصنيع منتجاتهم من الحرف اليدوية المميزة لمحافظة أسوان مثل حرف الخوص والعرجون والخرز والخيط.

وأشادت نيفين جامع، بدور البنك الدولى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرة إلى أن من خلال التعاون بين البنك الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام البنك بدعم الجهاز بنحو 800 مليون دولار تتضمن مشروعات تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر بقيمة 300 مليون دولار، والذى استفاد منه 6.12 ألف مشروع صغير وفر 57 ألف فرصة عمل، و266.5 ألف مشروع متناهى الصغر وفر 282 ألف فرصة عمل، ومشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة حيث تم تقديم منتجات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل رأس المال المخاطر والتمويل الإسلامي والتأجير التمويلى والجارى مدين وتقديم التمويل متناهى الصغر من خلال البنوك، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تم توسيع قاعدتها، واستفاد من هذا المشروع 6.8 ألف مشروع صغير وفر 50.5 ألف فرصة عمل، و164.3 ألف مشروع متناهى الصغر وفر 247.4 ألف فرصة عمل، واتفاقية التشغيل كثيف العمالة بقيمة 192.7 مليون دولار والتى وفرت نحو 7 ملايين يومية عمل فى مجال البنية الأساسية والأشغال العامة، و7.3 مليون يومية عمل فى مجال تنمية المجتمع.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس البنك، بمنتجاتهم من الحرف اليدوية، مؤكدا حرص البنك على دعم المشروعات متناهية الصغر، وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تضع فى أولوياتها دعم المشروعات متناهية الصغر خاصة التى توفر فرص عمل للسيدات، مشيرة إلى أن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.