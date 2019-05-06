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رئيس أفغانستان يدعو طالبان مجددا للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق السلام

الإثنين، 06 مايو 2019 10:07 ص
رئيس أفغانستان يدعو طالبان مجددا للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق السلام الرئيس الأفغانى أشرف غانى
كابول (أ ش أ)
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جدد الرئيس الأفغانى أشرف غانى دعوته لحركة طالبان، من أجل الاستجابة لمطالب الشعب الأفغانى بشأن تحقيق السلام والمصالحة بالبلاد والتى انعكست فى اجتماع المجلس الاستشارى الكبير (جيرغا) من أجل السلام، وذلك فى كلمة ألقاها بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال غانى - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين، إن رمضان هو شهر السلام والمصالحة، وطالب حركة طالبان باحترام هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية تدعم أى جهد يؤدى إلى تحقيق السلام فى البلاد.

من جانبها، تقول حركة "طالبان" إن الجهاد فى شهر رمضان هو أفضل بكثير وثوابه أكبر مقارنة بأشهر السنة الأخرى، ورفضت بشكل مبدئى وقف إطلاق النار الفورى مع قوات الحكومة الأفغانية حيث كان ذلك مطلبا لممثلى المجلس الاستشارى الكبير (جيرغا).

يشار إلى أن غانى قد افتتح نهاية الشهر الماضى جلسات (جيرغا) بمشاركة 3200 وفد قبلى من مختلف أنحاء البلاد لبحث عملية السلام مع حركة "طالبان".

تأتى اجتماعات جيرغا بطلب من الحكومة الأفغانية بعد رفض "طالبان" الاستمرار فى التفاوض مع الوفود الحكومية لإنهاء الحرب فى أفغانستان.

 


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