خروج 13 شخصا من مصابى حادث العاشر من مستشفى بلبيس العام

خرج صباح اليوم الاثنين، 13 عاملا من عمال إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، من مستشفى بلبيس العام بعد تحسن حالتهم وتم حجز حالتين بعد إجراء عمليات جراحية لهما، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، علي"سعد ح ع" 57 سنة من مدينة أبوحماد سائق السيارة النقل، فيما أصيب سائق أتوبيس الشركة فى الحادث، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وانتقل اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب، والعقيد محمود مرسي مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث القسم، وقوة من القسم إلى موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا من عمال إحدى الشركات بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وقامت إدارة مستشفى بلبيس بتحويل 5 من مصابى حادث العاشر من رمضان إلى مستشفى الأحرار، وتم دخول 2 من المصابين للعمليات بقسم العظام، وتم خروج 13 مصابا بعد تحسن حالتهم.