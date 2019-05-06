video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج 13 شخصا من مصابى حادث العاشر من مستشفى بلبيس العام

الإثنين، 06 مايو 2019 09:11 ص
خروج 13 شخصا من مصابى حادث العاشر من مستشفى بلبيس العام إسعاف - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

خرج صباح اليوم الاثنين، 13 عاملا من عمال إحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، من مستشفى بلبيس العام بعد تحسن حالتهم وتم حجز حالتين بعد إجراء عمليات جراحية لهما، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، علي"سعد ح ع" 57 سنة من مدينة أبوحماد سائق السيارة النقل، فيما أصيب سائق  أتوبيس الشركة فى الحادث، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وانتقل اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب، والعقيد محمود مرسي مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث القسم، وقوة من القسم إلى موقع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من 10 سيارات، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس 26 راكبا من عمال إحدى الشركات بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وقامت إدارة مستشفى بلبيس بتحويل 5 من مصابى حادث العاشر من رمضان إلى مستشفى الأحرار، وتم دخول 2 من المصابين للعمليات بقسم العظام، وتم خروج 13 مصابا بعد تحسن حالتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 4 وإصابة 20 من عمال إحدى الشركات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

نقل 5 من عمال حادث تصادم العاشر من رمضان لمستشفى الأحرار

أمن الشرقية يتحفظ على سائق السيارة النقل في حادث مصرع وإصابة 24 عامل

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مستشفي بلبيس العام

حادث تصادم

العاشر من رمضان




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة