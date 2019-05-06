"جنايات جنوب سيناء" تقضى بالسجن 7 سنوات لزوج وشقيقه بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية المستشارين مجدى خميس، ومحمد وفيق، وحضور محمد عبدالصبور وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق، بمعاقبة زوج وشقيقه بطور سيناء بالحبس 7سنوات حاولا الدفاع عن زوجة أحدهم من المعاكسة بمدينة طور سيناء .

وتعود وقائع الواقعة، إلى يوم يوليو الماضى عندما تلقى رئيس مباحث طور سيناء، بوجود مشاجرة بشارع المنشية ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين وجود مشاجرة بين "ناصر ع ال"، "مصطفى" وشقيقة "وليد"، و"محمود ع ه" طرف اول، وبين مجموعة من الأشخاص قاموا بمعاكسة زوجة الأول، أثناء سيرهم بشارع المنشية، أثناء إحضار دواء لابنتهم من إحدى الصيدليات، مما أدى إلى قيام الأول بالاتصال بشقيقية الثانى للحضور، حيث توجد مشاجرة بينه وبين آخرين لمعاكسة زوجته، وقام المتهم الثانى بإحضار "محمود ع" واستلوا أسلحة بيضاء وشوم وانهالو عليهم بالضرب، وحدثت بينهم مشاجرة مما أحدث إصابات بين الطرفين.

وبسؤال المتهم الأول، أكد أنه اثناء سيرة بالسيارة صحبة زوجته لشراء دواء من إحدى صيدليات المنشية، وأثناء المرور بالشارع، تواجد مجموعة من الشباب تسير بعرض الشارع، فاستخدم آلة التنبية للمرور، مما أدى ذلك إلى غضبهم وقاموا بالتخبيط على زجاج السيارة، ومعاكسة زوجته، والتلفظ بالفاظ مسئية لزوجته، مما أدى ذلك إلى معاتبتهم وحدوث مشادة كلامية بينهم، وعلى الفور اتصل بشقيقه وليد لإنقاذه، مما أدى إلى مشاجرة مع أصحاب "محمود ع ه" وقاموا بالتعدى على بعضهم مما أدى إلى تعرضهم جميعا للإصابات.

وإدت المشاجرة، إلى قيام الثانى "وليد ع ال" بإصابة "سيد م ال" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم إلى إيذائه، محشدين أنفسهم وتوجوها إلى المكان، وأن شاهدوه انهالو عليه بالاسلحة البيضاء، مما أدى ذلك إلى إصابته بعاهة مستديمة بأجزاء منفصلة بالكلى والطحال وجروح طعنية بجدار الصدر، والبطن والظهر والساعد الأيمن والأيسر، وتم إحالته إلى مدينة شرم الشيخ، وإصابة "محمود ش" بجرح بظهر اليد طولة 10سم وسحجات أعلى الصدر وإصابات متفرقة بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، برقم 482 طور سيناء لسنة 2011، وبعرض المتهمون على النيابة، قررت إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وتداولت القضية فى ساحة المحكمة، وتم إحالتها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 296 كلى جنوب سيناء لسنة 2011، وتم تأجيلها أكثر من مرة، وفى جلسة اليوم، بحضور المتهم الثانى "وليد ع ال"، وغياب المتهم الأول، قضت المحكمة بحكمها بمعاقبة المتهمان بالحبس المشدد سبع سنوات وإلزامه بالمصروفات.