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"تموين الإسكندرية": مكتب تموينى جديد لخدمة أهالى العجمى

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
"تموين الإسكندرية": مكتب تموينى جديد لخدمة أهالى العجمى محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، موافقة الدكتور الوزير عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور الوزير على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تخصيص مقر جديد لإنشاء مركز خدمة تموينى متطور لأهالى العجمى بمبنى طرق ثانى طريق المكس، بدل من مكتب تموين الدخيلة الذى كان يعانى من مشاكل عديدة وذلك نظرا لعدم جاهزية المكان والتكدس الذى كان يعانى منه أهالى العجمى.

وأشار بيان المديرية لأنه قد تمت معاينة المكان من قبل اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بمرافقة بعض أعضاء مجلس النواب، لمعاينة المكان الجديد على الطبيعة، وقد أبدوا موافقتهم وسعادتهم بالمكان وتمت الموافقة عليه.

 


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