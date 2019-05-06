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تفريغ 4800 طن رخام وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 06 مايو 2019 11:27 ص
تفريغ 4800 طن رخام وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين، 28 سفينة.
 
وإستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة EMAD-Y التى ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 96 مترا والغاطس  6.8 مترا، وذلك لتفريغ 4800 طن رخام، ومتواجد على الأرصفة سفينتين عامة، ومن المنتظر دخول سفينة. 
 
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 
 
 
 
 

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