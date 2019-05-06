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الإثنين، 06 مايو 2019 11:44 م
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تعرف على موعد صرف رواتب موظفى الدولة لشهر مايو الجارى

الإثنين، 06 مايو 2019 09:44 م
تعرف على موعد صرف رواتب موظفى الدولة لشهر مايو الجارى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" موعد صرف رواتب العاملين بالدولة في شهر مايو الجارى، لنحو 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى والحكومى، ويتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأكدت وزارة المالية صرف رواتب وأجور شهر مايو 2019 لتبدأ من يوم 23 إلى 29 مايو الجارى بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 إلى 28 من الشهر.

وأكد وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه حال إن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.


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موعد صرف المرتبات

مرتبات موظفى الدولة

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