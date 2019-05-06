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تعرف على تفاصيل خطة الرى لاستقبال موسم الفيضان الجديد

الإثنين، 06 مايو 2019 08:00 ص
تعرف على تفاصيل خطة الرى لاستقبال موسم الفيضان الجديد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لاستقبال فيضان النيل للموسم الجديد، حيث عقدت لجنة إيراد النهر اجتماعها مؤخراً لمناقشة موقف الفيضان على مدار الأعوام السابقة، وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر، وأيضا متابعة مؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل حيث اتضح أنه من المتوقع أن يكون موسم الأمطار أقل من المعدل، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد المنشآت المائية.

وفى التقرير التالى نستعرض خطة الرى لإستقبال فيضان النيل للموسم الجديد

1- مراجعة وصيانة جميع الوحدات النهرية، والتأكد من جاهزيتها لموسم الفيضان

2- التأكد من سلامة المقاييس على نهر النيل، وروافده .

3- إعادة تأهيل المعدات وصيانة بعضها وربطها مساحياً .

4- الاطمئنان على معدات القياس من الوحدات البحرية وأجهزة القياس للتصرفات وأعمال الدعم اللوجستى للمحطات  الإدارية ومستلزمات المحطات الخارجية.

5- التأكد من عمل أجهزة الرصد والقياس بدقة وكفاءة، وإتمام أعمال المعايرة الفنية لضمان جودتها فى القياس.

6- إجراء الصيانة اللازمة للسيارات التابعة للمحطات.

7- متابعة مناسيب الخزانات والسدود والتصرفات داخل السودان حتى السد العالى مع وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان فى إطار من التعاون والشفافية لتبادل البيانات والمعلومات.

8-متابعة صور الأقمار والتنبؤات بالفيضان.

9- متابعة  تقارير الأحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الاثيوبية

10- تكثيف التواصل بين قطاع مياه النيل وبعثات الرى المصرى فى السودان وأوغندا على مدار الساعة مع استخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة

 

 

 

 


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