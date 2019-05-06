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تعرفى على حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من صيام رمضان بسبب الدورة الشهرية

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
تعرفى على حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من صيام رمضان بسبب الدورة الشهرية مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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ما حكم من لم تستطع قضاء ما عليها من أيام شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية وجاء عليها رمضان الذى يليه ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف وجاء رد اللجنة كالآتى: 

من أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية فعليها القضاء عدة الأيام التي أفطرتها ، لأن الحائض يحرم عليها الصوم ولا يصح منها، فقد روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 
قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
 
وعليه فإن لم تقض الأيام التي أفطرتها حتى دخل عليها رمضان آخر فليس عليها إلا القضاء متى كانت مستطيعة على الراجح.
 
فإذا عجزت عن القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه كان الواجب عليها أن تفدى عن كل يوم أفطرته طعام مسكين مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور .
 
 
 
 
 

 


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