تطوير الميادين العامة بنطاق حى المنتزه لإعادتها إلى رونقها

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى المنتزه أول حملة لإعادة ميادين الإسكندرية إلى رونقها وذلك بتواجد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية ويرافقه حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه أول.

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بتطوير كافة الحدائق والميادين العامة لإظهار الإسكندريه بالمظهر الحضاري الذي يليق بها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بجولة ميدانية بحضور مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى، مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومدير إدارة الحدائق، وتم اليوم الاثنين المرور علي 3 ميادين عامة بشارع جمال عبد الناصر أمام مستشفي جيهان وتم رفع كافه الإشغالات والمعوقات.