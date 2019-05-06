video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تطوير الميادين العامة بنطاق حى المنتزه لإعادتها إلى رونقها

الإثنين، 06 مايو 2019 04:33 م
تطوير الميادين العامة بنطاق حى المنتزه لإعادتها إلى رونقها جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شن حى المنتزه أول حملة لإعادة ميادين الإسكندرية إلى رونقها وذلك بتواجد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية ويرافقه حمدي عبدالعليم شامة رئيس حي المنتزه أول.

 

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بتطوير كافة الحدائق والميادين العامة لإظهار الإسكندريه بالمظهر الحضاري الذي يليق بها.

وقامت الأجهزة التنفيذية بجولة ميدانية بحضور مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى، مدير إدارة إشغال الطريق والإعلانات ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومدير إدارة الحدائق، وتم اليوم الاثنين المرور علي  3 ميادين عامة بشارع جمال عبد الناصر أمام مستشفي جيهان وتم رفع كافه الإشغالات والمعوقات.

 

 

IMG-20190506-WA0004
 
IMG-20190506-WA0005

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة مكبرة لإزالة التعديات والباعة الجائلين شرق الإسكندرية

الاسكندرية

الميادين العامة

حى المنتزة

تطوير الميادين

حملات إشغالات

محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة