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تصديرى الملابس الجاهزة: 406 ملايين دولار صادرات خلال 3 أشهر

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 ص
تصديرى الملابس الجاهزة: 406 ملايين دولار صادرات خلال 3 أشهر ملابس جاهزة - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف إيهاب إسماعيل عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2019 سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 % لتسجل 406 ملايين دولار فى مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 .

وأضاف إسماعيل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك انخفاضا بصادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال شهر مارس الماضى بنسبة 0.4% لتسجل 129 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال مارس 2018.

وعلى جانب آخر، أوضح، أنه فيما يتعلق بحظر تصدير ملابس "ديزنى" فإنه من المقرر رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحظر مازال مستمرا لكنه سيتم استمرار عملية التصدير حتى نهاية العام الجارى.

 


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