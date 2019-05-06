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الإثنين، 06 مايو 2019 02:15 م
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تراجع بورصة قطر بنسبة 1.58% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 06 مايو 2019 02:00 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 1.58% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.58% خاسرة 164.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 10296.59 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.7 مليون سهم بقيمة 246 مليون ريال قطرى عبر 4476 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.11%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.
 
 
 

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