تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسرا عدد 2.37 نقطة ليصل إلى مستوى 2750.39 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 53 مليون سهم محققة ما قيمته 54.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1063 صفقة ل27 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.97%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.75%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.75%