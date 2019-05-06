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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الإثنين، 06 مايو 2019 01:56 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% خاسرا عدد 19.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.45 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 121.1 مليون سهم محققة ما قيمته 178 مليون درهم من خلال تنفيذ 2577 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.20%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.52%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.94%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.69%.
 
 
 

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