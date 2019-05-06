تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.34% بعد مرور ساعتين من بدء التداول

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 14172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 2210 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 17583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 641 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 1629 نقطة.