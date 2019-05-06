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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.34% بعد مرور ساعتين من بدء التداول

الإثنين، 06 مايو 2019 12:46 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.34% بعد مرور ساعتين من بدء التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 14172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 2210 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 17583 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 641 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 1629 نقطة.
 
 

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