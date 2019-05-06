تداول 500 طن معدات بترولية و342 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 26 سفينة، وتم تداول 500 طن معدات ومواسير بترولية و342 شاحنة بضائع و122 سيارة.

وشملت حركة الواردات 126 شاحنة و101 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 500 طن معدات ومواسير بترولية و216 شاحنة بضائع و21 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية 1 بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، النوى إكسبريس،Sabura فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية،Arosa كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين سينا وبرنسيسة.

فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين برنسيسة وسينا بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض .