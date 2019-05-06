تجمع سياسى لبنانى: حزب الله يستهدف القطاع المصرفى تحقيقا لمصالح إيران

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اعتبر لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسى – ثقافى يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحى الإسلامى فى لبنان) أن مطالبة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فى حديث له مؤخرا، بضرورة مساهمة القطاع المصرفى اللبنانى فى حل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها لبنان، تشكل استهدافا للقطاع المصرفى فى البلاد.

وأكد أعضاء لقاء سيدة الجبل – فى ختام اجتماعهم الأسبوعى الذى عقد اليوم – أن حديث "نصر الله" يأتى فى سياق حملة ممنهجة ومدبرة على البنوك اللبنانية، لاستخدام القطاع المصرفى فى معركة إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية عليها.



وأشار إلى أن دعوة البنوك للمساهمة فى الحل، تأتى أولا من مسؤوليتها عبر توجيهات مصرف لبنان (البنك المركزي) ومن خلال تنفيذ سياسة الحكومة "وليس بناء على توجيهات حزب عاجز حتى عن فتح حساب مصرفى باسمه".



من ناحية أخرى، تذكر المجتمعون ذكرى أحداث 7 مايو 2008 (احتلال مسلحى حزب الله لبيروت على خلفية المطالبات بإزالة شبكة الاتصالات التابعة له بمطار بيروت) مشيرين إلى أن حزب الله استخدم سلاحه فى الداخل اللبنانى واجتاح العاصمة بيروت وحاول اجتياح الجبل، منفذا انقلابا موصوفا على الحياة السياسية السلمية والسلم الأهلي، مشددين على أن الحزب استخدم القوة من خارج القوى المسلحة الشرعية ومن خارج الدستور والقانون.