video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تجمع سياسى لبنانى: حزب الله يستهدف القطاع المصرفى تحقيقا لمصالح إيران

الإثنين، 06 مايو 2019 05:02 م
تجمع سياسى لبنانى: حزب الله يستهدف القطاع المصرفى تحقيقا لمصالح إيران حزب الله
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتبر لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسى – ثقافى يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحى الإسلامى فى لبنان) أن مطالبة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فى حديث له مؤخرا، بضرورة مساهمة القطاع المصرفى اللبنانى فى حل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها لبنان، تشكل استهدافا للقطاع المصرفى فى البلاد.

 

وأكد أعضاء لقاء سيدة الجبل – فى ختام اجتماعهم الأسبوعى الذى عقد اليوم – أن حديث "نصر الله" يأتى فى سياق حملة ممنهجة ومدبرة على البنوك اللبنانية، لاستخدام القطاع المصرفى فى معركة إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية عليها.

 


وأشار إلى أن دعوة البنوك للمساهمة فى الحل، تأتى أولا من مسؤوليتها عبر توجيهات مصرف لبنان (البنك المركزي) ومن خلال تنفيذ سياسة الحكومة "وليس بناء على توجيهات حزب عاجز حتى عن فتح حساب مصرفى باسمه".

 


من ناحية أخرى، تذكر المجتمعون ذكرى أحداث 7 مايو 2008 (احتلال مسلحى حزب الله لبيروت على خلفية المطالبات بإزالة شبكة الاتصالات التابعة له بمطار بيروت) مشيرين إلى أن حزب الله استخدم سلاحه فى الداخل اللبنانى واجتاح العاصمة بيروت وحاول اجتياح الجبل، منفذا انقلابا موصوفا على الحياة السياسية السلمية والسلم الأهلي، مشددين على أن الحزب استخدم القوة من خارج القوى المسلحة الشرعية ومن خارج الدستور والقانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية اللبنانى يحول قذيفة "حزب الله" إلى وعاء للورود

أمين عام الأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته فى سوريا

رئيس حزب القوات اللبنانية: لا يمكن أن تقوم دولة قوية فى وجود سلاح حزب الله

ملمحا لقطر..الجار الله: المتعاونون مع حزب الله سيتم إغلاق تجارتهم بالمنطقة

واشنطن ترصدت 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات حول نشاطات حزب الله المالية

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد فى وقف تمويل حزب الله

منتدى الشرق الأوسط يكشف الدور الخفى لـ"حزب الله" فى أزمة فنزويلا

رئيس حزب الكتائب اللبنانية: حزب الله يختطف سيادة لبنان بالترهيب والسلاح

حزب الله

لبنان

أخبار عربية

أخبار لبنان

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة