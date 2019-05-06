تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

كتب- هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرا عدد 10.44 نقطة ليصل إلى مستوى 5698.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 32.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6136.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.76% رابحاً 36.630 نقطة ليصل إلى مستوى 4853.85 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 12.4 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار كويتى عبر 603 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%،ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "تجارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.50%، تليه وطنية بنسبة 5.71%، ثم الأمان بنسبة 4.03%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تمدين بنسبة 7.67%، ثم تنظيف بنسبة 7.14%.