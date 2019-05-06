تباين بورصات الخليج بأولى جلسات شهر رمضان.. وتراجع قطر بنسبة 1.58%

كتب هانى الحوتى

تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر رمضان، إذ تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول"، للجلسة الثالثة على التوالى، وسط هبوط جماعى للقطاعات الكبرى، كما واصل سوق دبى المالى تراجعه، بفعل هبوط الأسهم القيادية مقتفية أثر تراجعات الأسواق العالمية تزامناً مع تهديدات الرئيس الأمريكى للصين مجدداً بشأن الحرب التجارية، وتراجعت بورصة قطر بنسبة 1.58%، فيما ارتفعى بورصتى البحرين والكويت.

بورصة السعودية



تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.61% خاسرا عدد 148.17 نقطة ليغلق عند مستوى 9030.79 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.76% خاسرا عدد 98.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3476.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 144 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 27 شركة، فيما تراجعت 154 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%.

بورصة قطر



تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.58% خاسرة 164.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 10296.59 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.7 مليون سهم بقيمة 246 مليون ريال قطرى عبر 4476 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.11%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

بورصة دبى



تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.70% خاسرا عدد 19.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.45 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 121.1 مليون سهم محققة ما قيمته 178 مليون درهم من خلال تنفيذ 2577 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 21 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.52%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.94%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 7.69%

بورصة البحرين



ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحا عدد 1.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1437.61 نقطة، مدفوعة بقطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 758 ألف سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 5.79% مدفوعة بسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.08%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.31% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.51% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.57%.

بورصة الكويت



ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 6 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% رابحا عدد 23.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً عدد 20.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6190.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.58% رابحاً عدد 27.96 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 65.9 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 3316 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 23.24%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.02%.

وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 23.24%، تليه تمدين بنسبة 10%، ثم المنتجعات بنسبة 9.14%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.73% ثم أموال بنسبة 10%، ثم بورتلاند بنسبة 9.77%