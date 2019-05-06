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بلومبرج: الليرة التركية تهبط إلى مستوى خطير أمام الدولار

الإثنين، 06 مايو 2019 11:46 ص
بلومبرج: الليرة التركية تهبط إلى مستوى خطير أمام الدولار الليرة التركية وأردوغان
واشنطن (أ ش أ)
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هبطت قيمة الليرة التركية تحت مستوى خطير أمام الدولار الأمريكى اليوم الاثنين، مع استعداد التجار لاحتمال خوض البلاد اضطرابات سياسية طويلة، وكذلك الضغوط المتكدسة للسوق العالمية على عملات الأسواق الناشئة مثل تركيا.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن الليرة التركية هبطت بنسبة 0.7% إلى 6.0048 لكل دولار أمريكى، مخترقة بذلك حاجز الـ6 ليرة لكل دولار، وهو أقل مستوى لها فى 7 شهور.

وأوضحت الوكالة أن خسائر العملة التركية تتفاقم بتأثير موجة البيع العالمية التى اندلعت بعد تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء الأحد، بزيادة الجمارك على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، وفرض جمارك جديدة على سلع صينية بقيمة 325 مليار دولار.

ونوهت الوكالة بأن اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا ستقضى خلال الأسبوع الجارى فى طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادة إجراء انتخابات البلدية التى جرت فى مارس الماضى بإسطنبول، حيث تلقى الحزب هزيمة فى أكبر وأكثر مدن البلاد ازدهارا.

ولفتت الوكالة إلى أن احتمالية إجراء انتخابات جديدة نفرت المستثمرين من الليرة التركية، حيث تحمل آفاق توترات سياسية وتدابير اقتصادية شعبوية قد تؤخر الإصلاحات الهيكلية الرئيسية اللازمة للمساعدة فى تصحيح مسار الاقتصاد، كما أنها من شأنها تشويه الموقف الديمقراطى المتداعى لتركيا.

 


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