بحضور 4 آلاف مشارك.. كيجالى تستضيف القمة الخامسة لتحول افريقيا 14 مايو

كتبت: هبة السيد

تنعقد القمة الخامسة لتحول أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 17 مايو فى مدينة كيجالى برواندا، تحت عنوان "تعزيز الاقتصاد الرقمى لأفريقيا".

وعقب نجاح القمم الأربع السابقة، من المتوقع أن تجتذب القمة الخامسة أكثر من 4000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والسيدات الأوليات ومفوضى لجنة النطاق العريض بالأمم المتحدة ووزراء ومنظمين ومحافظين ومسؤولين من القطاع العام والخاص ومنظمات دولية وقادة الصناعة ومستثمرين ورواد أعمال والمبدعين من الشباب والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية.

وبجانب انعقاد قمة قادة أفريقيا الذكية وقمة أفريقيا الذكية للمرأة وعدد من الجلسات العامة على هامش الحدث، ستناقش القمة عدد من الموضوعات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية، كما سيتمكن الحضور من المشاركة فى مجموعة من حلقات النقاش والندوات المتخصصة التى يعقدها شركاء القمة.

و كانت القمة الأولى لتحول أفريقيا قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالى فى أكتوبر 2013 تحت رعاية وحضور رئيس رواندا وبمشاركة 7 رؤساء أفارقة آخرين هم مالى، بوركينافاسو، السنغال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، والجابون؛ وخلال هذه القمة تم إطلاق مبادرة Smart Africa، وهى مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الأفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة فى بلدان القارة. وقد انضمت مصر إلى المبادرة فى نوفمبر 2016، حيث تم الإعلان عن هذا الانضمام خلال الندوة الخاصة بأريقيا فى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات فى 2016