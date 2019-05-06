video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بحضور 4 آلاف مشارك.. كيجالى تستضيف القمة الخامسة لتحول افريقيا 14 مايو

الإثنين، 06 مايو 2019 04:18 م
بحضور 4 آلاف مشارك.. كيجالى تستضيف القمة الخامسة لتحول افريقيا 14 مايو ارشيفية
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تنعقد القمة الخامسة لتحول أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 17 مايو فى مدينة كيجالى برواندا، تحت عنوان "تعزيز الاقتصاد الرقمى لأفريقيا".

 

وعقب نجاح القمم الأربع السابقة، من المتوقع أن تجتذب القمة الخامسة أكثر من 4000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والسيدات الأوليات ومفوضى لجنة النطاق العريض بالأمم المتحدة ووزراء ومنظمين ومحافظين ومسؤولين من القطاع العام والخاص ومنظمات دولية وقادة الصناعة ومستثمرين ورواد أعمال والمبدعين من الشباب والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية.

 

وبجانب انعقاد قمة قادة أفريقيا الذكية وقمة أفريقيا الذكية للمرأة وعدد من الجلسات العامة على هامش الحدث، ستناقش القمة عدد من الموضوعات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية، كما سيتمكن الحضور من المشاركة فى مجموعة من حلقات النقاش والندوات المتخصصة التى يعقدها شركاء القمة.

 

و كانت القمة الأولى لتحول أفريقيا قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالى فى أكتوبر 2013 تحت رعاية وحضور رئيس رواندا وبمشاركة 7 رؤساء أفارقة آخرين هم مالى، بوركينافاسو، السنغال، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، والجابون؛ وخلال هذه القمة تم إطلاق مبادرة Smart Africa، وهى مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الأفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة فى بلدان القارة. وقد انضمت مصر إلى المبادرة فى نوفمبر 2016، حيث تم الإعلان عن هذا الانضمام خلال الندوة الخاصة بأريقيا فى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات فى 2016


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة عن السيسي.. وزير الاتصالات يشارك فى القمة الرابعة لـ"تحول إفريقيا" بكيجالى

القومى للمرأة يشارك بمنتدى القيادات النسائية من أجل تحول إفريقيا فى نيويورك

الاقتصاد الرقمى

قمة تحول افريقيا

كيجالى




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة