انتشال جثة شاب والبحث عن الثانى لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الطوايل بساقلته شرقى محافظة سوهاج قبل إفطار أول أيام رمضان، غرق شخصين، تم استخراج أحدهما بينما تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها من أجل انتشال جثة الثانى.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بغرق شخصين أبناء عمومة بدائرة المركز أثناء السباحة بنهر النيل بنهار أول أيام رمضان.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أحمد. م. أ وابن عمه يوسف. م. أ بالسباحة بنهر النيل بناحية قرية الطوايل دائرة مركز ساقلته لقيا حتفهما غرقا، تم استخراج الأول بينما تكثف قوات الإنقاذ البرى جهودها لانتشال جثة الثانى.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.