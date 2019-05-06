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الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان يعربون عن تعازيهم فى ضحايا الطائرة الروسية

الإثنين، 06 مايو 2019 02:42 م
الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان يعربون عن تعازيهم فى ضحايا الطائرة الروسية الطائرة الروسية المحترقة
أ ش أ
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أعرب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عن تعازيه فى ضحايا كارثة احتراق طائرة بمطار شيريميتيفو بموسكو، مبديًا استعداده لتقديم العون للروس.

 

وقال بومبيو - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء ((سبوتنيك)) الروسية - "نعرب عن تعازينا لهؤلاء الذين لقوا حتفهم فى الطائرة التى هبطت فى موسكو. يبدو أنه كان هناك العشرات منهم، ونريد التأكيد للروس أننا سنفعل كل ما فى وسعنا لمساعدتهم، وتقديم أى مساعدة ممكنة، والتعبير عن تعازينا فى خسارة الأرواح التى وقعت هناك فى مطار شيريميتيفو".

 

 

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول عن خالص تعازى بلادها لعائلات ضحايا حادث الطائرة المنكوبة
وقالت فان دور مول - فى بيان - "علمنا بحزن كبير وفاة حوالى 40 شخصاً نتيجة الحريق الذى نشب فى طائرة فى مطار شيريميتييفو فى موسكو أمس .. خالص تعازى فرنسا لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى"، مؤكدة تضامن فرنسا مع السلطات الروسية والشعب الروسى فى هذه اللحظات الصعبة.

 


فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل - فى بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن تعازى بلاده حكومة وشعبا لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف باكستان إلى جانب شعب روسيا الاتحادية فى هذه اللحظة الأليمة.

 


وكانت السلطات الروسية قد أعلنت فى وقت متأخر أمس الأحد أن 41 شخصا لقوا مصرعهم عندما هبطت طائرة سوخوى سوبر جيت-100 اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها.

 


وقالت لجنة التحقيق الروسية فى بيان على موقعها الإلكترونى "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم".


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