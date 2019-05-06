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النيابة تعاين حريق مصنع بمدينة بدر لبيان أسباب الحادث

الإثنين، 06 مايو 2019 12:26 م
النيابة تعاين حريق مصنع بمدينة بدر لبيان أسباب الحادث حريق مصنع بمدينة بدر
كتب أحمد حسنى
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انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة موقع حريق مصنع أقلام بمدينة بدر، والوقوف على أسباب الحادث.
 
 
كانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع اقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
 
 
وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.

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