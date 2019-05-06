النقل العام تبدأ تشغيل 24 خطا لخدمة المترددين على المساجد والمزارات السياحية

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر خطوط النقل العام بالقاهرة، الوسيلة الرئيسية للتنقل، لأكثر من مليون ونصف مواطن يوميا، بنطاق القاهرة الكبرى، وتمثل أتوبيسات الهيئة أهمية كبرى كوسيلة نقل داخل العاصمة فى رمضان، نظراً لما تشهده المدينة من ازدحام كبير خاصة المناطق الدينية والسياحية.

ونظراً لما تشهده العاصمة من إقبال خلال الشهر الكريم خاصة المساجد بشكل عام ومساجد آل البيت، والمزارات السياحية والمشهد الحسينى، دفعت هيئة النقل العام بالقاهرة بـ 24 خط جديد لخدمة تلك المناطق بما يقارب 140 أتوبيس.

وتعمل الخدمة الجديدة بداية من الثامنة عقب موعد الإفطار، وحتى بعد صلاة الفجر، لتنقل المصلين من المساجد، وسعر التذكرة 5 جنيه لكل الخطوط، وتنتهى هذه الخدمة بانتهاء الشهر الكريم.

خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة خلال شهر رمضان

ويعرض "اليوم السابع" خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، والتى ستخدم المناطق الدينية والسياحية خلال شهر رمضان.الكريم

خطوط "التجمع الثالث، العباسية العتبة"، و "الحى العاشر، التبة، عباسية، عتبة"، و"الحى الثامن التبة، الحى السادس، الاتوستراد، السيدة نفيسة"، وعبد المنعم رياض، باب الخلق، السيدة زينب، جامع عمرو"، و" السلام اسبيكو، جسر السويس، عبد المنعم رياض "، و" المسلة الجديدة، مسطرد، أحمد حلمى، السيدة زينب، جامع عمرو"، و"شبرا الخيمة، شارع شبرا، العتبة، الدراسة"، و"المسلة الجديدة، باب الشعرية، جامع عمرو"، و"المطرية، ميدان الساعة، الأتوستراد، السيدة عائشة، القلعة ".

كما سيتم الدفع بخطوط" جامع عمرو، الإمام الليثى، باب الخلق، عتبة. رمسيس، المظلات"، و" وراق العرب، الكيت كات، عتبة، الدراسة"، و" إمبابة، جامعة القاهرة، السيدة عائشة، الأباجية"، و" المظلات، شبرا، عتبة، الدراسة"، و" إبراهيم بك، شبرا، عتبة، القلغة"، و" الأميرية، حدائق القبة، صلاح سالم، القلعة "، و" ميدان الجيزة، السيدة زينب، بور سعيد، عتبة ".

وهناك خطوط" المنيب، جيزة، السيدة عائشة، صلاح سالم، عباسية"، و" البساتين، السيدة عائشة، السيدة زينب، عتبة"، و" إمبابة الكيت كات، ك اكتوبر، اسعاف، رمسيس"، و" بولاق الدكرور، التحرير، بور سعيد، عباسية"، و" النزهة الجديدة، عباسية، عبد المنعم رياض "، و" وراق الحضر، التحرير، السيدة عائشة، جامع عمرو "، و" القطامية، فم الخليج، إمبابة".

من جانبه أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الخدمة الجديدة ستعمل بالتوازى مع الخدمة العادية حيث سيتم تشغيل كل الخطوط من الساعة 6 صباحا حتى منتصف الليل، وسيتم تكثيف الخطوط فى أوقات الذروة قبل الإفطار .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تعاقدت مع إحدى الهيئات لتوفير وجبات إفطار وسحور للعاملين فى الهيئة المتواجدين خلال أوقات الإفطار والسحور.