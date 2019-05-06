"النقل العام": الخطوط لن تتوقف أثناء الإفطار لتوصيل الصائمين لمقر إقامتهم

أكد اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اتوبيسات الهيئة العاملة على شبكة الخطوط لن تتوقف قبل وأثناء الإفطار لضمان توصيل الركاب الصائمين إلى أماكن إقامتهم.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ" اليوم السابع"، أن هيئة النقل العام تعاقدت مع دار الحرب الكيمائية لتوفير وجبة إفطار رمضانية للعاملين على شبكة الخطوط "سائق _محصل_ناظر" أثناء وقت الإفطار.

وأشار رئيس الهيئة أن ذلك يأتى فى إطار توفير الرعاية الإجتماعية للعاملين ولمنع توقف الاتوبيسات العاملة على شبكة الخطوط قبل وأثناء وقت الإفطار .