النشرة المرورية.. انتظام الحركة فى شوارع القاهرة والجيزة أول أيام رمضان

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين "أول أيام شهر رمضان"، انتظام المرور، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار رجال المرور.

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءاً من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة سالكاً طريق الكورنيش وحتى ميدان عبد المنعم رياض.

كما انتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

فيما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.