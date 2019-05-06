video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. انتظام الحركة فى شوارع القاهرة والجيزة أول أيام رمضان

الإثنين، 06 مايو 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام الحركة فى شوارع القاهرة والجيزة أول أيام رمضان انتظام الحركة المرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين "أول أيام شهر رمضان"، انتظام المرور، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار رجال المرور.
 
وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءاً من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة سالكاً طريق الكورنيش وحتى ميدان عبد المنعم رياض.
 
كما انتظمت حركة السيارات بميدانى روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.
 
فيما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور الجيزة: حملات على مواقف السرفيس والأجرة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب

المرور: تزويد الطرق السريعة بسيارات دفع رباعى وأجهزة سرعة لمنع الحوادث

المرور يضبط 13 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

انتظام الحركة المرورية

اخبار المرور

شهر رمضان

رمضان كريم

المرور اليوم

ميدان التحرير




لا تفوتك
عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

عامل يقتل موظفا تزوج زوجته بعقد عرفى فى العمرانية

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

سوبر كورة.. حافلة الإسماعيلي تتعرض للهجوم بعد وداع الكأس

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة