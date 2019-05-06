المرور: تزويد الطرق السريعة بسيارات دفع رباعى وأجهزة سرعة لمنع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور حركة السيارات من خلال أجهزة السرعة لتقليل الحوادث خلال شهر رمضان، وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعى وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.

كما سيتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدى تلك السيارات بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين وتهيب الإدارة العامة للمرور بجميع المواطنين من مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور، التى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.