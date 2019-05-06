المرور: استخراج الشهادات الصحية داخل الوحدات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بالمرور، إنه سيتم عمل الشهادة الصحية التى يتم من خلالها استخراج الرخص سواء شهادة الباطنة والنظر من داخل وحدات المرور، لافتا النظر إلى أنه فى حالة استخراج اى شهادة صحية من خارج الوحدة التابع لها قائد السيارة لن يتم قبولها، موضحا أن هناك عيادات متكاملة متواجدة داخل الواحدت تقوم بإعطاء السائقين تلك الشهادات بعد توقيع الكشف عليهم.

وأضاف المصدر، تكلفة الشهادات الطبية داخل الوحدة 150 جنيها وصورتين بالإضافة إلى شراء بعض المستندات وتوجيه السائقين لاختبارات القيادة، وإذا تمت بنجاح، واعتمدت من لجنة الاختبار، يتم توجيهك إلى اختبارات الإشارات على حسب طبيعة كل إدارة مرور، فهناك إدارات تجرى اختبارات شفوية فقط، وأخرى تلزمك بالإجابة على أسئلة تتعلق بقواعد وآداب المرور من خلال الكمبيوتر.

وأشار المصدر، أن إدارات المرور تقوم بعمليات تطوير بشكل كبير على مستوى الجمهورية لكافة الوحدات، وإدخال كافة الأساليب الحديثة لمواكبة كافة الدول الأجنبية لتخفيف الاعباء عن المواطنين، حيث يتم تطوير الوحدات من خلال إدخال أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة والملصق الإلكترونى وإنشاء موقع تابع للمرور لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.