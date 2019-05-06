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الكرملين: لا توجد معلومات بشأن لقاء محتمل بين بوتين وترامب

الإثنين، 06 مايو 2019 01:39 م
الكرملين: لا توجد معلومات بشأن لقاء محتمل بين بوتين وترامب بوتين وترامب
(أ ش أ)
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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، وجود تطورات بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيسين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، بعد محادثتهما الهاتفية الأخيرة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك احتمال لعقد قمة بين بوتين وترامب بعد المحادثة الهاتفية الأخيرة بينهما، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين: "لا، لا توجد تطورات فى الوقت الحالى بهذا الشأن".

ومن ناحية أخرى، نفى بيسكوف وجود معلومات لديه بشأن التحضير لمشاركة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى المنتدى الاقتصادى الدولى بسان بطرسبرج.

وقال بهذا الصدد: "ليس لدى معلومات حول هذا الأمر".

 


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