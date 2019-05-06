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القبض على 23 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالخصوص وقليوب وشبرا الخيمة

الإثنين، 06 مايو 2019 11:14 ص
القبض على 23 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالخصوص وقليوب وشبرا الخيمة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 23 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 23 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة، والخصوص وشبين القناطر، وقليوب، والخصوص والخانكة، تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 800 جرام حشيش، و50 قرص مخدر، و400 جرام من مخدر الهيروين، و200 جرام من مخدر الفودو، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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