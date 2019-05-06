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القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو وكمية من المخدرات المتنوعة بمقابر طوخ

الإثنين، 06 مايو 2019 11:07 ص
القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو وكمية من المخدرات المتنوعة بمقابر طوخ حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو بانجو وكمية من المواد المخدرة المتنوعة بالقرب من مقابر كفر عابد التابعة لمدينة طوخ، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بضبط المدعو "أحمد.ا.م" وشهرته "أحمد عويس" 32 سنة، عاطل ومقيم كفر منصور – دائرة مركز طوخ، السابق اتهامه فى عدد 27 قضية ( مخدرات – سرقة ،سرقة بالإكراه سلاح نارى، مشاجرة، نشل، آداب عامة والمفرج عنه حديثاً من السجون بتاريخ 16/2/ 2017، وذلك بالقرب من مقابر كفر عابد دائرة مركز طوخ وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام

 

 وضبطت المباحث كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 75 جراما وعدد 10 أقراص مخدرة ومبلغ مالى 695 جنيها ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية حمراء اللون وبالكشف عنها برقمى الشاسيه 1646980 والموتور رقم 6081071، تبين أنها تحمل لوحات معدنية رقم ق هـ ص 4925 المبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 2590 لسنة 2019  جنح قسم أول بنها بتاريخ 28/3/2019  بلاغ المدعو "أحمد ا ا" 49 سنة، ومقيم 7 شارع النخلة – المنشية دائرة قسم أول بنها.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والدراجة البخارية لتسهيل تنقلاته، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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