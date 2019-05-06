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العراق: مقتل 10 ارهابيين وتدمير 17 وكرا فى صلاح الدين والجزيرة

الإثنين، 06 مايو 2019 10:27 م
العراق: مقتل 10 ارهابيين وتدمير 17 وكرا فى صلاح الدين والجزيرة قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت قيادتا عمليات الجزيرة وصلاح الدين العراقية، اليوم الاثنين، نتائج عملياتهما فى تطهير مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابى.
وقالت القيادتان فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الجزيرة تمكنت خلال تفتيش مستنقعات سنيسلة وبصاله والكزيز من قتل 8 ارهابيين وتدمير 17 وكرا تحتوى احزمة ناسفة وعبوات، كما فجرت عجلتين مفخختين، فضلا عن 5 عجلات للارهابيين و10 دراجات نارية، فى حين قتلت 5 ارهابيين.
وأضاف البيان أن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة وباسناد طيران الجيش وخلال اليوم الثاني والأخير من عمليات تفتيش وتطهير جزيرة غرب تكريت ومن محاورها الثلاث، تمكنت من العثور على وكر للارهابيين احتوى على 11 حزاما ناسفاً و16 معدة تفجير مختلفة، و5 قذائف، وقاعدة صواريخ كاتيوشا صنع محلي و3 أجهزة أي باد و7 اجهزة موبايل مختلفة الأنواع، فضلا عن 10 تايمر تفجير و بندقية AK مستهلكة وجهاز لاسلكي و70 قطعة شريط لاصق، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة.


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