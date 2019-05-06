الصين تؤكد: فريق مفاوضات تجارى يستعد للسفر للمشاركة فى جولة جديدة بواشنطن

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن فريق التفاوض فى المحادثات التجارية والاقتصادية يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى جولة جديدة من المحادثات.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شواننج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد بأن الصين تبحث إلغاء المحادثات التجارية، المقررة هذا الأسبوع فى واشنطن، بعد تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بأنه سيرفع رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.

وقال شوانج، إن الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية شهدت تقدما إيجابيا، وإن الفريق الصينى يستعد للسفر إلى واشنطن، للمشاركة فى جولة جديدة، دون أن يوضح موعدا للسفر أو أعضاء الفريق المشارك.

وأضاف شوانغ "نأمل أن تعزز الولايات المتحدة الجهود التى تبذلها الصين، ويلتقيا سويا فى منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق قائم على المكسب المشترك والاحترام المتبادل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب كتب- فى تغريدة- أنه سيرفع هذا الأسبوع رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا، وذلك بعد أن قدم الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر تقريرا بشأن المحادثات ذكر فيه أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة.