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الإثنين، 06 مايو 2019 03:58 م
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السودان: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل منزل شرقى الخرطوم

الإثنين، 06 مايو 2019 02:58 م
السودان: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل منزل شرقى الخرطوم قوات الأمن بالسودان
أ ش أ
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أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، أنها أحبطت محاولة تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلاً عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية داخل منزل بحى الطائف شرقى العاصمة الخرطوم.

 

وذكر إعلام الدعم السريع - فى بيان اليوم الاثنين- أن القوات ضبطت أيضاً كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة القابلة للتفجير، موضحا أن معلومة وردت بأن هناك عقاراً بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.

 


وأضاف "فور تلقى المعلومات تحرك فريق من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وطبنجات وأجهزة ثريا ووسائل اتصالات حديثة، بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد".

 


وأكد البيان أن الأشخاص المتهمين كانوا بصدد تنفيذ مخطط إجرامى من شأنه زعزعة أمن البلاد واستقرارها فى هذا الظرف الحرج، وتم ضبط عدد منهم، مشدداً على ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسئولية الجميع.

 


وأشار إلى أن استخبارات الدعم السريع كانت قد رصدت معلومات عن نشاط غريب لأشخاص بأحد المنازل بحى الطائف، حيث جرى تحديد المنزل، وبعد التأكد منه باحترافية عالية داهمته القوة ونجحت فى السيطرة على المتهمين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.


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