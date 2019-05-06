السكة الحديد تبدأ اليوم تعديل مواعيد 15 قطارا بخطوط بحرى بمناسبة شهر رمضان

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، تطبيق تعديلات مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى لتناسب مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، حيث شملت التعديلات مواعيد القطارات 15 قطارا بخطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ المنصورة والقاهرة ـ الإسماعيلية وطنطا ـ المنصورة والعكس، على أن يستمر العمل بمواعيد رمضان حتى 3 يونيو 2019.

وشملت التعديلات تعديل مواعيد قطار سياحى رقم 1915 القاهرة ـ المنصورة ليقوم الساعة 15.10 بدلا من 17.00، وقطار مكيف رقم 925 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 17.00 بدلا من 17.10، وقطار مكيف رقم 927 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 20.00 بدلا من 19.00، وقطار سياحى رقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية ليقوم 17.10 بدلا من 17.45، وقطار مكيف رقم 926 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 19.45 بدلا من 19.00، وقطار مكيف رقم 928 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم 16.00 بدلا من 18.00.

وتضمنت التعديلات تعديل موعد قطار مكيف رقم 915 القاهرة الإسكندرية ليقوم 15.20 بدلا 15.10، وقطار اكسبريس رقم 21 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم 15.30 بدلا من 15.20، وقطار اكسبريس رقم 31 القاهرة ـ الإسكندرية ليقوم من بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من 19.59 ليصل الإسكندرية 22.10 بدلا من 22.25، وقطار اكسبريس رقم 32 الإسكندرية ـ القاهرة ليقوم من ايتاى البارود 19.55 بدلا من 20.10 ليصل القاهرة 22.05 بدلا 22.20.

كما ضمت التعديلات تعديل موعد قيام قطار رقم 44 المنصورة ـ طنطا ليقوم 07.50 بدلا من 08.00، وقطار اكسبريس رقم 297 طنطا ـ المنصورة ليقوم 08.10 بدلا من 07.45 ليصل المحلة الكبرى الساعة 08.45 بدلا من 08.20 ويصل المنصورة 09.15 بدلا من 08.50 مع وقوفه ثوانى بمحطتى صفط تراب ومنية شنتنا عياش خلال شهر رمضان فقط.

وتحتوى تعديلات جدول تشغيل القطارات خلال شهر رمضان تعديل موعد قيام قطار رقم 59 طنطا ـ المنصورة ليقوم 13.30 بدلا من 13.10 ليصل المحلة الكبرى 14.13 بدلا من 13.52 ويصل المنصورة 15.00 بدلا من 14.40، وقطار رقم 268 المنصورة ـ طنطا ليقوم 13.25 بدلا من 13.00 ليصل المحلة الكبرى 14.13 ويصل طنطا 14.55 بدلا من 14.30.