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الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

الإثنين، 06 مايو 2019 04:55 م
الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات الرئيس عبد الفتاح السيسى
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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018 .

كما وقع الرئيس السيسى ، قانون رقم 64 لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن السنة المالية 2017 -2018

ووقع الرئيس أيضاً قانون رقم 65  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 017 2-2018 ،  كما وقع قانون رقم 66  لسنة  2019 بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018 ، كما وقع الرئيس القانون رقم 67  لسنة 2019  بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية .

 


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