الرئيس الأوكرانى يعزى ذوى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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أعرب الرئيس الأوكرانى المنتخب فلاديمير زيلينسكى عن تعازيه لأقارب ضحايا طائرة "سوخوى سوبر جيت -100" الروسية المنكوبة.

وكتب زيلينسكى على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين: "الحياة هى القيمة العليا، من الضرورى الحفاظ عليها، عن ذلك تذكرنا خسائرنا فى الجبهة والمآسى والأعمال الإرهابية فى سرى لانكا والحادث فى شيريميتيفو، لا يمكن استعادة الضحايا، نتعاطف مع أقاربهم ونتذكر أولئك الذين لن يعودوا".



وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية مقتل 41 شخصاً فى حادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطرارى فى مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها فى رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.



وكانت شركة إيرفلوت الروسية قد أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة فى بيان أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة عقب هبوطها فى مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".



ووجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتاجها.. معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".