video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 06 مايو 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى يعزى ذوى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

الإثنين، 06 مايو 2019 04:00 م
الرئيس الأوكرانى يعزى ذوى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة الرئيس الأوكرانى المنتخب فلاديمير زيلينسكى
أ ش أ
إضافة تعليق

 أعرب الرئيس الأوكرانى المنتخب فلاديمير زيلينسكى عن تعازيه لأقارب ضحايا طائرة "سوخوى سوبر جيت -100" الروسية المنكوبة

 

وكتب زيلينسكى على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين: "الحياة هى القيمة العليا، من الضرورى الحفاظ عليها، عن ذلك تذكرنا خسائرنا فى الجبهة والمآسى والأعمال الإرهابية فى سرى لانكا والحادث فى شيريميتيفو، لا يمكن استعادة الضحايا، نتعاطف مع أقاربهم ونتذكر أولئك الذين لن يعودوا".

 


وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية مقتل 41 شخصاً فى حادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطرارى فى مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها فى رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

 


وكانت شركة إيرفلوت الروسية قد أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة فى بيان أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة عقب هبوطها فى مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

 


ووجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتاجها.. معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان يعربون عن تعازيهم فى ضحايا الطائرة الروسية

صور.. روسيا تبدأ التحقيقات فى احتراق الطائرة الروسية "سوبر جيت -100".. ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 41 قتيلا.. وزارة الطوارئ بموسكو تعلن عدم تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.. ومصر تعرب عن خالص التعازى

مصر تعرب عن خالص التعازى فى ضحايا حادث احتراق الطائرة الروسية بموسكو

شاهد.. الطائرة الروسية المنكوبة بمطار شيريميتيفو بعد احتراقها ومصرع 41 راكبا

ارتفاع ضحايا احتراق طائرة روسية خلال هبوطها فى موسكو إلى 41 قتيلا

الكرملين: بوتين يوجه بإجراء تحقيق فى حادث اشتعال محرك طائرة روسية

فلاديمير زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

الطائرة الروسية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

8 أمور إذا فعلها المسلم لا تبطل صومه لكنها مكروهة.. تعرف عليها

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

ليفربول ضد برشلونة.. شاكيرى بديل صلاح فى موقعة دورى أبطال أوروبا

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد تشغيل المخابز للعمل من 8 صباحا لـ11 مساء بمناسبة رمضان.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. وزيادة معدلات طرح البوتاجاز بنسبة 20%.. وتكثيف طرح السلع الغذائية عبر معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

المدارس الثانوى تبدأ مراجعة أجهزة التابلت لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحان مايو.. مدارس الجيزة تطلب حضور الطلاب الأيام المقبلة لمنحهم تعليمات الاختبارات.. و"التعليم": التأكد من اتصال الجهاز اللوحى بالإنترنت

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: غدا انخفاض الحرارة 6 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية.. شاهد نجوم الزمالك يحتفلون بشهر رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة