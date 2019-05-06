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الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية جراء تهديد ترامب بالرسوم

الإثنين، 06 مايو 2019 08:36 ص
الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية جراء تهديد ترامب بالرسوم سبيكة ذهب - صورة أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعدما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية، فى تصعيد للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة وعزز الأصول الآمنة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1282.51 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1284 دولارا للأوقية.

كان ترامب أعلن أمس الأحد أنه سيزيد الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع. وقال أيضا إنه سيستهدف سلعا صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار برسوم نسبتها 25 % "قريبا".

وقوضت هذه التصريحات الأسهم العالمية وأسعار النفط، بينما عززت الين الذى يعتبر مثل المعدن الأصفر من الملاذات الآمنة فى أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الصين تفكر الآن فى إلغاء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تهديد ترامب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 14.85 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5 % إلى 856 دولارا للأوقية. وهبط البلاديوم 1.1 % إلى 1356.51 دولار للأوقية.

 


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سبيكة ذهب

دونالد ترامب

السلع الصينية




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